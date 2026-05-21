Москва21 мая Вести.В ближайшие десять лет климат в России станет значительно теплее. Наиболее стремительно этот процесс будет протекать в Арктике, заявил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Он отметил, что ученые до сих пор спорят, почему в российской части Арктики потепление идет быстрее, чем в других странах. Однако Шумаков предположил, что это может быть связано с антропогенным фактором.

Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет десять у нас он будет теплеть, это точно. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне цитирует Шумакова агентство "Интерфакс"

Ранее ученый Кристофер Вольф заявил, что предсказать, когда именно произойдут критические изменения для климата Земли, сложно, но перемены в нем происходят быстрее, чем предполагали многие специалисты.