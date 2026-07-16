Москва16 июл Вести.Количество безобидных климатических событий значительно превышает число серьезных катаклизмов. Хотя, последних становится все больше. Об этом ИС "Вести" заявил климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Он также отметил, что Парижское соглашение по климату 2015 года предусматривает не только борьбу с климатическими изменениями, но и адаптацию к ним.

Ну вот по статистике действительно происходит увеличение числа таких событий, причем я хочу подчеркнуть, что я упомянул те случаи, которые нанесли достаточно серьезный ущерб. Если в кавычки взять более безобидные события, то их, как правило, в 2,5-3 раза больше за год происходит. А здесь мы говорим о серьезных таких катаклизмах. Да, в общем-то, вот тенденция такова, что имеет место увеличение подобных явлений. И, соответственно, Парижское соглашение по климату 2015 года, в частности, впервые содержит пункт о том, что мало бороться с изменением климата, так сказать, по крайней мере, то, что вносит человек. Нужно одновременно адаптироваться к той ситуации, вот которая имеет место не только сегодня, но и в ближайшие перспективах сказал Климов

Ранее сообщалось, что сейчас происходит изменение климатической реальности. По словам климатолога Киселева, об этом свидетельствует рост числа погодных аномалий. Особенно это заметно в последнее десятилетие.