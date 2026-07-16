Москва16 июл Вести.Нужно уменьшить время оповещения населения о каждой потенциальной угрозе в России. Об этом ИС Вести заявил климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Однако он отметил, что единого рецепта адаптации к изменениям нет.

Наша страна в этом отношении, скажем существенно тяжелее, чем, например, Монако. Маленькая страна, все на виду, все просто ... А здесь, понимаете, в конце одном, другом конце России совершенно разные климаты: где-то приморский, где-то континентальный, где-то горный. И поэтому некого единого рецепта, в общем-то, нет. Это отдано на откуп местным администрациям. Ну, конечно, с учетом федеральных властей и всевозможных структур. Поэтому здесь, вот насколько я знаю, так сказать, должен появиться третий уже этап по адаптации, и каждая сторона сама решает, как это делать. Я не технолог, мне трудно судить, но, наверное, нужно усилить, например, скажем, уменьшить время оповещения населения о каждой вот такой потенциальной угрозе сказал Климов

Ранее сообщалось, что вместе с приходом потепления приходит и изменение в режиме осадков. По словам климатолога Андрея Киселева, с глобальным потеплением осадки тоже будут более интенсивные.