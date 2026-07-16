Москва16 июл Вести.Вместе с глобальным потеплением происходит изменение в режиме осадков. Они становятся более обильными. Об этом ИС "Вести" заявил климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Он сослался на статистику метеонаблюдений, согласно которой доля обильных интенсивных ливней в общем объеме осадков постепенно возрастает.

У всех на слуху глобальное потепление. Но одновременно ведь происходят и другие изменения, в частности, в режиме осадков. Вот, достаточно вспомнить курс школьной программы и, соответственно, при более высокой температуре происходит более интенсивное испарение со всех водных поверхностей: от океана моря и кончая каким-нибудь прудом или озером. Соответственно, интенсивнее образуются облака, и, соответственно, а в конечном итоге это приводит к осадкам. Причем, в общем-то, по статистике Росгидромета говорится о том, что, собственно, вот все чаще на смену легким дождям приходят именно тяжелые ливневые дожди сказал климатолог

Также он назвал два важных фактора влияния на климат.

Вот все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно — это антропогенное влияние человека, то есть климат меняется в результате действий человека. А второе — имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы просто вспомним, почитаем и так далее, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее-прочее случались и до того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям добавил Климов

Ранее сообщалось, что сейчас наступает новая климатическая реальность. По словам климатолога Киселева, происходит прирост эпизодов погодной аномалии.