Власти Москвы рассказали, как изменился климат в городе Эксперт Урожаева: сильные ливни и повышение ветровой нагрузки фиксируют в Москве

Москва15 июн Вести.Тропические ливни и повышение ветровой нагрузки фиксируются в столице, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлию Урожаеву.

Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйство отметила она

Урожаева также уточнила, что экологи, работающие в крупных городах, обязаны отвечать на новые сложные вызовы​​​, в том числе климатические. По ее словам, прогнозы по изменению климата, которые давали несколько лет назад, уже перевыполнены.