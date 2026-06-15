Москва15 июнВести.Тропические ливни и повышение ветровой нагрузки фиксируются в столице, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлию Урожаеву.
Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйствоотметила она
Урожаева также уточнила, что экологи, работающие в крупных городах, обязаны отвечать на новые сложные вызовы, в том числе климатические. По ее словам, прогнозы по изменению климата, которые давали несколько лет назад, уже перевыполнены.