Москва3 авгВести.Инфраструктура городов на юге России год от года все хуже справляется с участившимися осадками, поскольку не была изначально рассчитана на такие объемы, сообщил ТАСС со ссылкой на климатолога, доцента кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александра Иошпу.
По его словам, погодные условия на юге продолжат меняться: "погодная турбулентность" становится новой нормой.
… Городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузкуотметил климатолог
Иошпа рассказал, что постоянные погодные изменения происходят из-за изменения температуры воздуха, накопления влаги в атмосфере и резкого контраста воздушных масс.