Климатолог Иошпа: инфраструктура городов юга РФ не рассчитана на частые осадки

Климатолог Иошпа: южные города России перегружены "погодной турбулентностью" Климатолог Иошпа: инфраструктура городов юга РФ не рассчитана на частые осадки

Москва3 авг Вести.Инфраструктура городов на юге России год от года все хуже справляется с участившимися осадками, поскольку не была изначально рассчитана на такие объемы, сообщил ТАСС со ссылкой на климатолога, доцента кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александра Иошпу.

По его словам, погодные условия на юге продолжат меняться: "погодная турбулентность" становится новой нормой.

… Городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку отметил климатолог

Иошпа рассказал, что постоянные погодные изменения происходят из-за изменения температуры воздуха, накопления влаги в атмосфере и резкого контраста воздушных масс.