Москва7 июн Вести.Количество опасных погодных явлений за последние десятилетия выросло из-за изменения климата, сообщило РИА Новости со ссылкой на климатолога, ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева.

По статистике Росгидромета, в конце прошлого века в год происходило где-то 150-200 опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли ущерб людям и экономике, а уже в десятых годах этого века число таких случаев увеличилось, по крайней мере, вдвое отметил ученый

Он уточнил, что данных статистики пока недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что причиной таких явлений стало изменение климата, однако скорее всего это так, так как статистика накапливается.