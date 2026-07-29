Период прохлады в Москве окажется недолгим - тепло вернется к выходным

Теплая погода вернется в Москву к выходным Период прохлады в Москве окажется недолгим - тепло вернется к выходным

Москва29 июл Вести.В среду-четверг в Москве и области дождливо и прохладно. Экстремальные ливни маловероятны, а из-за плотной облачности температура воздуха не превысит 22 градусов, сообщает ИС "Вести".

Однако с пятницы обстановка в атмосфере начнет меняться. Благодаря антициклону тучи над столицей рассеются, и сразу потеплеет до 27.

За вчерашний вечер столичный регион дважды накрывали волны ненастья. Ливень и град сопровождались шквалами. В аэропорту Шереметьево фиксировались порывы до 24 м/с.

В самом городе по асфальту летали столики и стулья из уличных кафе. Напора ветра не выдерживали деревья и ограждения мусорных контейнеров.