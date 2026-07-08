В Гидрометцентре рассказали, когда в столице снова потеплеет

В Гидрометцентре рассказали, ждать ли возвращения тепла в Москву В Гидрометцентре рассказали, когда в столице снова потеплеет

Москва8 июл Вести.В московском регионе ожидается постепенное повышение дневной температуры — к пятнице потеплеет до 25 градусов, однако дожди не прекратятся. Об этом сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, в последующие дни недели неустойчивая погода у нас сохранится.

И даже в четверг и пятницу местами дожди могут быть сильными, могут сопровождаться грозами и тоже порывами ветра до 15 м/с… Температура дневная у нас немного повысится: в пятницу в Москве до 25 градусов, а по области, на юго-востоке, может быть даже и до 28 спрогнозировала Макарова

Выходные предстоят дождливые: ночная температура в Москве около 15 градусов, а днем — 20-25, добавила метеоролог.