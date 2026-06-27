Метеоролог Макарова рассказала о "самой хорошей" новости выходных Метеоролог Макарова: температура в Москве и области продолжит повышаться

Москва27 июн Вести.Потепление в столичном регионе в эти выходные продолжится, днем местами возможны кратковременные дожди, рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В выходные у нас температура будет повышаться, и это, наверное, самая хорошая новость. Погода будет иметь летний, но в то же время неустойчивый характер. Мы будем находиться под влиянием северо-западных воздушных потоков, но и с запада к нам будет перемещаться высотная фронтальная зона, и это все нам обеспечит повышение температурного фона. Ночи пока еще будут прохладными, по области ночью местами возможны туманы рассказала Макарова

Днем неустойчивость погоды будет проявляться сильнее, местами не обойдется без кратковременных дождей, отметила она.

Воздух уже сможет прогреться чуть-чуть лучше, чем накануне, и в Москве максимальная температура - 21-23 градуса, в районах Подмосковья - от 19 до 24 градусов заявила она

В дневные часы ожидается северо-западный и западный ветер, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночь на воскресенье будет на 1-2 градуса теплее: в Москве - 10-12, в Подмосковье - 8-13 градусов. Местами по области также возможны туманы и днем тоже местами кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве - уже 23-25, и в Подмосковье - 21-26 градуса, и пока еще сохраняется тоже северо-западный и западный ветер, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет немного выше нормы добавила синоптик

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков назвал регионы, которым июль написал "теплый сценарий".