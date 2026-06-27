Москва27 июн Вести.Потепление в столичном регионе в наступившие выходные продолжится. Об этом рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам метеоролога, следующая неделя будет вполне летней, но проявится неустойчивость погоды в виде локальных кратковременных дождей.

Повышение показаний термометров, которое началось уже в выходные, продолжится и в первой половине недели. В завершающий день июня мы увидим, что днем воздух прогреется до 25-30 градусов, но 1 июля температура будет уже немножко ниже - 23-28 градусов. При этом ночью станут теплее, чем они были в выходные, и местами [ожидаются] кратковременные дожди рассказала Макарова

По ее словам, столичный регион слегка заденет своим краем волна жаркой погоды, которая движется из Европы на восток. Однако эта волна все же отойдет больше на юг, так как с севера ее не пропустит поток, несущий в столичный регион чуть более свежую воздушную массу.

Второго июля [ожидается] примерно такой же уровень температурных показателей, и затем в пятницу и в выходные погода будет немножко свежее. Наиболее вероятное значение ночной температуры - 9-14 градусов, а днем можно рассчитывать на 19-24 градусов. То есть первая половина недели — это некоторое превышение температуры над нормой, примерно на три, может быть, четыре градуса во вторник, а вторая половина недели — это более низкий температурный фон. И в течение всей недели сохранится вероятность локальных кратковременных дождей сообщила Макарова

Начавшееся в столице потепление метеоролог назвала "самой хорошей" погодной новостью этих выходных.