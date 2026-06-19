Россиянам рассказали о последствиях таяния вечной мерзлоты Гидролог Макарьева: проектировщики должны учитывать данные о вечной мерзлоте

Москва19 июн Вести.Таяние вечной мерзлоты необходимо учитывать происходящие изменения при проектировании инфраструктуры, сообщила РИА Новости директор АНО НИЦ "Северо-Восток", начальник Северо-Восточной научно-экспериментальной базы Государственного гидрологического института Ольга Макарьева.

Ученые должны давать рекомендации, а дорожники, строители, проектировщики должны сейчас учитывать современные данные о мерзлоте сказала Макарьева

Она пояснила, что сейчас с мерзлотой происходят изменения, поэтому при проектировании их необходимо учитывать.