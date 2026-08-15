Эксперт рассказал о последствиях сокращения ледниковых ресурсов в центре Азии "Подстраиваться": эксперт о сокращении ледников в Центральной Азии

Москва15 авг Вести.Сокращение снежных ледовых ресурсов подрывает водную и продовольственной безопасность Центральной Азии. Ведь изменится "сезонность стока" снежно-ледовых вод, заявил ИС "Вести" ведущий инженер кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Афанасий Губанов.

По его словам, уменьшение прихода ледниковой воды приведет к "деградации" пастбищ. Кроме того, пострадает питьевое водоснабжение городов.

Доля воды ледникового происхождения в реках региона - от 50 до 90%. Ледниковая вода наполняет водохранилища крупнейших ГЭС региона, например, Токтогульской, Нурекской, Рогунской. На густонаселенных предгорьях эта вода идет на сельское хозяйство. Если ледниковый сток сократится летом, на поливной сезон останется меньше воды. Особую уязвимость будет иметь территория Узбекистана. … Мы с этим ничего не можем поделать. Нам остается только подстраиваться: сберегать воду, внедрять новейшие агротехнологии, переход на более засухо-устойчивые и менее водоемкие культуры, диверсифицировать энергетику сказал Губанов

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