Эксперт рассказал о последствиях от обмеления Дуная Профессор Хомяков рассказал, к чему привело снижение уровня воды в Дунае

Москва14 авг Вести.Снижение уровня воды в Дунае привело к прекращению судоходства крупных речных судов и сокращению мощности гидроэлектростанций. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Хомяков.

Эксперт отметил, что Дунай является крупнейшей водной артерией Европы и снижение уровня воды в нем затронуло не только логистику, но и энергетику европейских стран.

Дунай – это крупнейшая водная артерия Европы, и помимо того, что это транспортные пути, потому что по Дунаю осуществляется перевозка грузов в европейских странах, плюс ко всему Дунай - еще и источник для энергетики. Ряд электростанций на Дунае прекратили свою работу или работают с меньшей мощностью, поскольку для их полноценной и стабильной работы нужны определенные запасы воды в водохранилищах. А коль скоро влаги мало и текущее потребление не пополняется атмосферными осадками, следовательно, гидроэлектростанции должны уменьшать свою мощность. Ну, а обмеление реки приводит еще и к тому, что обнажаются пороги, обнажаются мели и, соответственно, снижается уровень воды. А это в свою очередь накладывает ограничения на прохождение водного транспорта. Соответственно, эти коммуникации в ряде стран запрещены, и судоходство крупных речных судов по Дунаю сейчас прекращено сказал Хомяков

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предупредил о возможной полной остановке работы атомной электростанции "Пакш" и скором наступлении энергетического кризиса в стране из-за низкого уровня воды в Дунае.