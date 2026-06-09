Географ Кондратьева: ледники Эльбруса отступили почти на 300 метров за 50 лет

За 50 лет на Эльбрусе растаяло 300 метров ледников Географ Кондратьева: ледники Эльбруса отступили почти на 300 метров за 50 лет

Москва9 июн Вести.Ледники Эльбруса поднялись на 300 метров вверх за последние 50 лет. Об этом сообщила доктор географических наук Наталия Кондратьева, ее цитирует РИА НовостиРИА Новости.

Причиной таяния льда стало повышение температуры воздуха почти на один градус и увеличение количества осадков.

Исследования непосредственно на Эльбрусском ледниковом массиве с 2022 по 2025 годы показали, что величина отступания ледников Азау, Малый Азау и Гарабаши за полувековой период составила около 300 метров цитирует Кондратьеву агентство

Географ добавила, что такое отступание ледников можно увидеть и на других объектах на Кавказе.

Она также уточнила, что в Кабардино-Балкарии за 50 лет среднемесячная температура в теплый период увеличилась на 0,9 градуса, а среднемесячных осадков стало выпадать больше на 138 миллиметров.