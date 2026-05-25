Москва25 мая Вести.Таяние крупного ледника Туэйтса в Антарктиде (также известен как "ледник Судного дня") действительно ускорилось в пять раз за последние 30 лет, однако последствия его полного разрушения окажутся не столь катастрофичными, как предрекают некоторые климатологи. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог, кандидат географических наук Мария Ананичева в интервью ИС "Вести".

Площадь ледника – 192 тыс. кв. м, это можно сравнить с двумя площадями Санкт-Петербурга, отметила ученый. Она уточнила, что в последние 30 лет процесс его таяния ускорился в пять раз, и это последствия глобального потепления.

Даже если этот самый "ледник Судного дня" весь растает, то уровень океана поднимется не на метры, а всего на примерно 60 см. Процесс может занять от 200 до 2 тыс. лет. Так что можно пока успокоиться. Но я хочу сказать, что расслабляться не надо, и то, что такие сценарии реалистичные, отдаленные, и это не значит, что мы не должны за этим следить. Все зависит все-таки от того, что будет с климатом и что будет с последствиями для, например, антарктической воды и поверхностного таяния отметила эксперт

Она подчеркнула, что человек едва ли может повлиять на скорость таяния ледника, но может постараться затормозить глобальное потепление, переходя на другие источники энергии и сокращая выбросы парниковых газов.

