Ученые предупредили о более быстром таянии ледников в Антарктиде

Москва10 мая Вести.Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Как заявил Daily Mail один из авторов работы Цинь Чжоу, главным последствием может стать ускоренное повышение уровня мирового океана.

Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря сказал он

Ученые предупредили, что ослабление или разрушение антарктического ледяного шельфа способно высвободить огромные массы льда, которые сейчас удерживаются ледниками. По их оценке, в случае полного исчезновения ледяного щита уровень моря теоретически может подняться до 58 метров, что создаст угрозу наводнений для миллионов человек.

Ранее газета The Guardian опубликовала материал, в котором говорится, что глобальное потепление уже невозможно остановить. По словам исследователей, мир теперь намного ближе к "точке невозврата".