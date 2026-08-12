Москва12 авг Вести.За последние 30 лет уровень воды в Каспийском море снизился почти на 3 метра. Это негативно отражается на экономике целого ряда государств, поэтому данную проблему следует решать глобально, заявил ИС "Вести" кандидат биологических наук, начальник отдела морских рыб европейских морей Департамента морских и пресноводных рыб России ФГБНУ "ВНИРО" Сергей Леонтьев.

Он отметил, что у Каспия нет постоянной береговой линии, она периодически меняется в зависимости от повышения или снижения уровня воды.

Каспий — озеро. Каспий — самое большое озеро. Каспий не имеет стока, Каспий обладает рядом особенностей, которые определяют текущее его состояние… Но при этом, скажу я вам, это (обмеление – прим. ред.) происходит не первый раз в истории Каспия и даже за последние, скажем, 100-150 лет это уже происходило, может быть, не в таком масштабе, но тем не менее у Каспия нет постоянной береговой линии, она всегда куда-то движется заявил эксперт

По его словам, основной причиной текущего обмеления Каспия является изменение климата.

Сейчас, при изменении климата стало теплее попусту. Испарение превышает приход воды в этом балансе. Испаряется больше, чем поступает сообщил Леонтьев

Эксперт дополнил, что только какая-то одна из прикаспийских стран решить проблему не в состоянии, необходимо делать это на глобальном уровне. При этом ученый подчеркнул, что не следует поддаваться панике.

Решить проблему Каспия, то, о чем мы сейчас с вами говорим, одна страна не может. И это обязательно должно быть согласованное решение обдуманное, всех правительств. И этот процесс идет, от нас требуется очень взвешенного решения... Каждая страна должна заняться мелиоративными работами, серьезными мелиоративными работами собственных водотоков, которые идут, их все-таки несколько сотен, которые попадает в Каспий — это серьезный баланс дополнил свою мысль биолог

Согласно Библии, обмеление реки Евфрат в Ираке – предвестник скорого Армагеддона. Согласно спутниковым данным, с 2003 года бассейн реки потерял более 140 кубических километров воды. Если тенденция сохранится, Евфрат рискует пересохнуть к 2040 году.