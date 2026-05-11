Ученые зафиксировали прирост береговой линии на Каспии на фоне обмеления моря

Москва11 мая Вести.Эксперты Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН отметили быстрое увеличение протяженности береговой линии в условиях обмеления Каспийского моря. Площадь некоторых островов увеличилась в разы. Об этом агентству РИА Новости сообщила пресс-служба института.

Так, остров Чистой Банки с 2019 года вырос вдвое за счет снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с востока, запада и юга. Остров, образовавшийся на месте банки Тбилиси, расширился в три раза по сравнению с 2025 годом.

Специалисты также изучили донный ландшафт, скорость и направления течения в Северном Каспии с помощью гидролокаторов и многолучевого эхолота.

Младший научный сотрудник Каспийского филиала ИО РАН Иван Ермаков отметил продолжающееся снижение уровня моря.

Исследования прошли в рамках экспедиции "Новая дельта 2026" при участии Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Астраханского биосферного заповедника.