Москва13 мая Вести.В Ираке стремительно мелеет река Евфрат, что, согласно Библии, является признаком скорого Армагеддона. Об этом пишет издание Metro.

Уточняется, что, согласно спутниковым данным, с 2003 года бассейн реки потерял более 140 кубических километров воды. Если тенденция сохранится, Евфрат может пересохнуть к 2040 году.

Основными причинами обмеления называют частые засухи, рост температур и нерациональное водопользование. Критическое падение уровня воды зафиксировано после особенно сильной засухи в 2007 году. Издание подчеркивает, что усугубление ситуации может обернутьс катастрофой для миллионов людей, до сих пор зависимых от Евфрата в вопросах воды и сельского хозяйства.

Согласно библейскому пророчеству, когда высохнет Евфрат, откроется путь "царям с востока" для финальной битвы, известной как Армагеддон. Река протекает по территории Турции, Сирии и Ирака, являясь самой длинной водной артерией в Западной Азии.

В октябре 2025 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Апокалипсис неминуем, но точное время его наступления останется тайной до второго пришествия Христа.