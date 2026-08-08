На Украине есть предпосылки к дефициту водных ресурсов Украинский эксперт заявил об угрозе дефицита воды в будущем

Москва8 авг Вести.На Украине уже сейчас есть предпосылки к дефициту водных ресурсов, в зоне риска находятся южные регионы, рассказал украинскому изданию "Телеграф" метеоролог, завотделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпиг.

По его словам, на Украине уже сейчас есть предпосылки к дефициту водных ресурсов, связанному с изменением климата​​​. Острее всего это проявляется на юге страны.

Шпиг назвал темпы роста средней температуры в стране одними из самых высоких в Европе. При этом, отметил он, длительные волны экстремальной жары приводят к интенсивному испарению влаги из почвы, обмелению озер и снижению уровня водохранилищ.

Данная проблема, как сообщает Шпиг, возникла в 2010-х годах или еще раньше.

По словам Шпига, одним из проявлений дефицита является пересыхание небольших ручьев и исчезновение малых рек, которое наблюдается не только на юге, но и на севере страны. Именно малые реки питают большие водные артерии, а их массовое заиливание и высыхание угрожает уменьшением водного стока на Украине на 25% и более, сообщает ТАСС.