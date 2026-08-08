Москва8 авгВести.На Украине уже сейчас есть предпосылки к дефициту водных ресурсов, в зоне риска находятся южные регионы, рассказал украинскому изданию "Телеграф" метеоролог, завотделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института Виталий Шпиг.
По его словам, на Украине уже сейчас есть предпосылки к дефициту водных ресурсов, связанному с изменением климата. Острее всего это проявляется на юге страны.
Шпиг назвал темпы роста средней температуры в стране одними из самых высоких в Европе. При этом, отметил он, длительные волны экстремальной жары приводят к интенсивному испарению влаги из почвы, обмелению озер и снижению уровня водохранилищ.
Данная проблема, как сообщает Шпиг, возникла в 2010-х годах или еще раньше.
По словам Шпига, одним из проявлений дефицита является пересыхание небольших ручьев и исчезновение малых рек, которое наблюдается не только на юге, но и на севере страны. Именно малые реки питают большие водные артерии, а их массовое заиливание и высыхание угрожает уменьшением водного стока на Украине на 25% и более, сообщает ТАСС.