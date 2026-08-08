Москва8 авг Вести.Вода превращается в самый ценный ресурс на планете, а ее нехватка в Европе может обернуться глобальными потрясениями. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог Евгений Михайлов.

В Европе, указал эксперт, водный кризис наступает уже сейчас, и это может вызвать глобальные потрясения.

Не столько какой-то потребительский кризис настанет в Европе в ближайшем будущем, а водный кризис - он уже настает. Пока мы видим только отголоски, пока мы видим предостережения и опасения, но если подобная жара, как в этом году, как были раньше, будет каждый год, то в Европе наступит очень большой кризис, в том числе миграционный. Отсутствие воды порождает большие миграционные потоки, и Европу на самом деле не случайно пока затапливает миграционными потоками из Африки, где [имеется] нехватка воды во многих регионах. Дальше будет выдавливание населения и попытки как-то завоевать новые ресурсы. То есть впереди нас ждут глобальные потрясения. И неслучайно сейчас наше руководство говорит о том, что необходимо готовиться к более длительному противостоянию, которое связано в том числе и с борьбой за наши ресурсы, чтобы у нас их не отобрали сказал Михайлов

По его словам, в России огромные запасы пресной воды, и ее мало касаются катастрофичные прогнозы о том, что в Европе в ближайшие десятилетия наступит кризис из-за ее нехватки.

В России проблемы тоже есть - на юге страны уже участились засухи и так далее. Но у нас есть основное: у нас есть чем заменить и помочь населению направить воду. То есть опыт Советского Союза о перенаправлении рек или там добычи воды в сложных ресурсах, он уже и сейчас имеется. Мы видим, как мы в Крыму обеспечили потребление воды, когда киевский режим перекрыл полностью водные потоки в сторону Крыма. То есть Москва и Российская Федерация в этой в этом плане выглядят гораздо лучше, чем Европейский Союз сказал Михайлов

Правительства стран Европы могут попытаться воевать с Россией за воду, либо договориться, отметил эксперт.

Когда заявляют о том, что Евросоюз через Украину бьется с Россией за ее ресурсы, мало кто вспоминает, что у России огромные ресурсы воды. В том числе Евросоюз - и это не секрет - рассчитывал, если разгромит Москву, перенаправлять какие-то водные ресурсы на то, чтобы использовать в собственных целях. Об этом писали и теоретики, и аналитики… Сейчас мы видим, что происходит в Европе: обмеление Дуная, невозможность в будущем охлаждать нормально атомные электростанции, уменьшение потребления питьевой воды. Все это на самом деле может привести к большим миграционным потокам и к социальным потрясениям. И сейчас правительства будут что-то с этим делать. А что с этим делать? Либо воевать за ресурсы, либо договариваться с той же Москвой сказал он

По словам Михайлова, Россия, конечно, будет отстаивать собственные интересы, а впоследствии может, например, продавать пресную воду, получая за нее огромные деньги.

Тем временем военный эксперт Юрий Кнутов предрек Украине тяжелую ситуацию из-за дефицита ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.