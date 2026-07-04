Запасов газа на Украине хватит лишь на половину зимнего сезона ТАСС: Украина располагает только половиной необходимых к зиме запасов газа

Москва4 июл Вести.Украина к середине 2026 года смогла заполнить свои газовые хранилища только на 7 миллиардов кубометров газа, в то время как для успешного прохождения зимнего сезона требуется минимум 13,2 миллиарда кубометров топлива.

Соответствующие расчеты приводит ТАСС, основываясь на информации, предоставленной Министерством энергетики Украины.

Объем запасов энергетического угля составляет 2,2 миллиона тонн, но этого количества хватит только на прохождение летнего и осеннего периодов.

Украина продолжает пополнять запасы газа и угля, что затруднительно в условиях растущих цен на энергетических рынках Европы, а также с учетом повышенного спроса на газ в странах ЕС, которые испытывают трудности при подготовке к зиме, следует из публикации.

Мощность украинской энергосистемы остается недостаточной, несмотря на усилия по ее восстановлению и развитию распределенной энергогенерации, говорится в материале. К середине лета она составляет около 11-12 ГВт, тогда как в отопительный сезон требуется 18-19 ГВт.

Из-за увеличения энергопотребления, вызванного аномальной жарой, Украина даже в летний период испытывает дефицит электроэнергии в размере 1-2 ГВт, пишет агентство.

В середине марта 2026 года глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что Украина может начать импортировать газ из Мозамбика.