Территория в Антарктике размером с Францию не покрылась льдом к середине зимы

Ученые бьют тревогу: часть Антарктики осталась без льда в разгар зимы Территория в Антарктике размером с Францию не покрылась льдом к середине зимы

Москва14 июн Вести.Обширный морской участок в западной Антарктике размером с Францию в этом году остался без льда, что вызывает опасения ученых, сообщает австралийский вещатель ABC News.

Ученые проанализировали спутниковые снимки моря Беллинсгаузена, которое обычно в июне замерзает, но в этом году район размером с Францию практически свободен ото льда. Речь идет о 650 тысячах квадратных километров.

Это, безусловно, вызывает беспокойство цитирует портал исследователя морского льда из Университета Тасмании Уилла Хоббса

По его словам, с учетом нынешних океанических условий вряд ли в море Беллинсгаузена в течение зимы появятся значительные объемы льда.

Происшедшие здесь события могут иметь и глобальные последствия. Это касается не только местной окружающей среды отметил ученый

Он рассказал, что потеря льда влияет и на морскую жизнь, в том числе пингвинов, и на общий уровень моря, так как обычно морской лед служит защитой для шельфовых ледников. Их таяние приведет к повышению уровня морей.

Океанограф Эдвард Додридж из Института морских и антарктических исследований в Тасмании связал отсутствие льда с глобальным потеплением.

Наблюдаемый нами сейчас объем морского льда и масштабные его потери в районе Западной Антарктиды полностью соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в условиях потепления климата указал исследователь

Ранее российские ученые открыли в Антарктиде новый оазис на мысе Беркс, который свободен ото льда.

В апреле обитающие в Антарктиде императорские пингвины получили статус вымирающего вида из-за таяния льдов.