Москва14 июнВести.Обширный морской участок в западной Антарктике размером с Францию в этом году остался без льда, что вызывает опасения ученых, сообщает австралийский вещатель ABC News.
Ученые проанализировали спутниковые снимки моря Беллинсгаузена, которое обычно в июне замерзает, но в этом году район размером с Францию практически свободен ото льда. Речь идет о 650 тысячах квадратных километров.
Это, безусловно, вызывает беспокойствоцитирует портал исследователя морского льда из Университета Тасмании Уилла Хоббса
По его словам, с учетом нынешних океанических условий вряд ли в море Беллинсгаузена в течение зимы появятся значительные объемы льда.
Происшедшие здесь события могут иметь и глобальные последствия. Это касается не только местной окружающей средыотметил ученый
Он рассказал, что потеря льда влияет и на морскую жизнь, в том числе пингвинов, и на общий уровень моря, так как обычно морской лед служит защитой для шельфовых ледников. Их таяние приведет к повышению уровня морей.
Океанограф Эдвард Додридж из Института морских и антарктических исследований в Тасмании связал отсутствие льда с глобальным потеплением.
Наблюдаемый нами сейчас объем морского льда и масштабные его потери в районе Западной Антарктиды полностью соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть в условиях потепления климатауказал исследователь
Ранее российские ученые открыли в Антарктиде новый оазис на мысе Беркс, который свободен ото льда.
В апреле обитающие в Антарктиде императорские пингвины получили статус вымирающего вида из-за таяния льдов.