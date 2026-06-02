Шесть стран находятся под угрозой из-за риска обрушения "ледника Судного дня" Шесть стран мира попали под угрозу из-за риска обрушения "ледника Судного дня"

Москва2 июн Вести.Шесть государств мира могут столкнуться с экзистенциальной угрозой из-за потенциального обрушения антарктического "ледника Судного дня", известного также как ледник Туэйтса. Об этом сообщает газета Daily Express.

Откол этого массивного ледяного массива, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, способен привести к значительному повышению мирового уровня моря, что ставит под угрозу существование ряда стран.

В материале отмечается, что этот самый широкий ледник в мире является предметом серьезной обеспокоенности для климатологов. Он находится под тщательным наблюдением из-за его потенциальной способности кардинально повлиять на глобальный уровень моря. Ученые предупреждают, что полное таяние ледника содержит достаточно льда, чтобы поднять мировой уровень моря более чем на 60 сантиметров.

В числе стран, которым грозит наибольший риск из-за повышения уровня моря, фигурируют Великобритания, Нидерланды, отдельные регионы США, Бангладеш, Мальдивы и полинезийское Тувалу.

Ранее ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог, кандидат географических наук Мария Ананичева в интервью ИС "Вести" заявила, что таяние крупного ледника Туэйтса в Антарктиде действительно ускорилось в пять раз за последние 30 лет, однако последствия его полного разрушения окажутся не столь катастрофичными, как предрекают некоторые климатологи.