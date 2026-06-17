Центр для наблюдения за вечной мерзлотой могут создать в Магадане

В Магадане могут создать центр для наблюдения за вечной мерзлотой Центр для наблюдения за вечной мерзлотой могут создать в Магадане

Москва17 июн Вести.Гидрологи выступили с инициативой создать в Магаданской области опорный центр мониторинга вечной мерзлоты и ее динамики. Об этом РИА Новости рассказала директор АНО НИЦ "Северо-Восток", начальник Северо-Восточной научно-экспериментальной базы Государственного гидрологического института Ольга Макарьева.

В регионе уже сформирована сеть скважин, пробуренных в зонах многолетнемерзлых пород. Ученые регулярно снимают показания и на их основе разрабатывают математическую модель поведения мерзлоты. Магаданская область привлекает гидрологов и мерзлотоведов из ведущих вузов России. По мнению специалистов, регион может стать идеальной площадкой для наблюдений и прогнозирования.

"Мы предлагаем создать здесь такой модельный центр мониторинга и прогноза не только для Магадана, но и для всей Арктики. У Магаданской области есть очень большой потенциал для того, чтобы стать именно таким центром для наших арктических территорий", — рассказала Макарьева.