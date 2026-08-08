МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Магадане В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение

Москва8 авг Вести.В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение, сообщил региональный главк МЧС. Спасатели предупреждают об усилении ветра 9 августа в Магадане, в Ольском и Хасынском округах.

Внимание! Ожидается ветер Восточный 18-23 м/с в Магадане, местами в Ольском МО ночью 9 августа и 15-20 м/с днем 9 августа. Ожидается ветер Восточный 15-20 м/с местами в Хасынском МО, ночью 9 августа отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Специалисты предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях: вероятны обрывы линий электропередачи, перебои в работе коммунальных служб, а также падение рекламных щитов и ветхих конструкций.