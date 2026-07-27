МЧС: в Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Волгоградской области

Москва27 июл Вести.В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение, сообщил региональный главк МЧС. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды ночью и днем 27 июля. Сильные дожди с градом обрушатся на регион.

Ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области предупредили пресс-служба МЧС Волгоградской области в МАХ

Как сообщалось ранее, в соседнем регионе, в Ростовской области, введен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана.