Москва27 июлВести.В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение, сообщил региональный главк МЧС. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды ночью и днем 27 июля. Сильные дожди с градом обрушатся на регион.
Ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской областипредупредили пресс-служба МЧС Волгоградской области в МАХ
Как сообщалось ранее, в соседнем регионе, в Ростовской области, введен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана.