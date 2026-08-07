Москва7 авгВести.В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми 9 и 10 августа сильными дождями, градом и ветром с порывами до 22-27 метров в секунду. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Внимание! Штормовое предупреждение. По данным ростовского Гидрометцентра, в течение суток 9 и 10 августа местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 22-27 м/сговорится в публикации
Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.