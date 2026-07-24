Москва24 июлВести.В Костромской области с шести часов вечера 24 июля введен режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми грозами, градом и усилением ветра. В мессенджере MAX губернатор региона Сергей Ситников сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.
Отмечается, что режим будет действовать до 18.00 28 июля.
Режим повышенной готовности введен с 18 часов 24 июля и будет действовать до 18 часов 28 июлянаписал Сергей Ситников
Глава региона призвал жителей быть внимательными и осторожными.
Он напомнил, что в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.