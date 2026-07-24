В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за гроз и ветра В Костромской области объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды

Москва24 июл Вести.В Костромской области с шести часов вечера 24 июля введен режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми грозами, градом и усилением ветра. В мессенджере MAX губернатор региона Сергей Ситников сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что режим будет действовать до 18.00 28 июля.

Режим повышенной готовности введен с 18 часов 24 июля и будет действовать до 18 часов 28 июля написал Сергей Ситников

Глава региона призвал жителей быть внимательными и осторожными.

Он напомнил, что в экстренных случаях следует звонить по номеру 112.