В Волгоградской области введен режим угрозы атаки БПЛА Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области

Москва30 июл Вести.В 22.07 на территории Волгоградской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 22.07 отметила пресс-служба МЧС Волгоградской области

Ведомство призывает жителей соблюдать правила безопасности: перейти в помещения без окон, расположенные между капитальными стенами, а также избегать использование лифтов. До отмены режима необходимо оставаться в безопасном месте. В случае необходимости экстренной помощи следует обращаться по единому номеру 112.