В Волгоградской и Липецкой областях объявлена опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявлена в Волгоградской и Липецкой областях

Москва12 июл Вести.На территории Волгоградской и Липецкой областей объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области объявлена в 00.44… говорится в канале волгоградского ведомства в мессенджере MAX

В Липецкой области "Красный уровень - Угроза атаки БПЛА" введен для Долгоруковского, Тербунского и Воловского мунициальных округов с 00.47. Позже появились данные о тревоге на территории всего региона. В РСЧС рекомендовали жителям сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.