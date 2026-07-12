Москва12 июлВести.На территории Волгоградской и Липецкой областей объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность на территории Волгоградской области объявлена в 00.44…говорится в канале волгоградского ведомства в мессенджере MAX
В Липецкой области "Красный уровень - Угроза атаки БПЛА" введен для Долгоруковского, Тербунского и Воловского мунициальных округов с 00.47. Позже появились данные о тревоге на территории всего региона. В РСЧС рекомендовали жителям сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.