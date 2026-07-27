В Азовском районе Ростовской области введен режим ЧС после разгула стихии Слюсарь: режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за стихии

Москва27 июл Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о введении муниципального режима чрезвычайной ситуации в Азовском районе. Ранее режим ЧС уже действовал в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, еще в четырех муниципалитетах сохранен режим повышенной готовности.

По словам главы региона, электроснабжение уже восстановлено в домах половины жителей области, отремонтировано более 70% поврежденных линий и подстанций. Однако число выявленных повреждений продолжает расти. Ситуацию осложняют упавшие деревья, которые требуют распиловки и уборки — только после этого энергетики могут приступать к ремонту.

В течение дня число выявленных повреждений и разрушений увеличилось. Ситуация осложняется тем, что линии электропередачи повреждены упавшими деревьями. написал губернатор в своем Telegram-канале

Ограничения затронули более 60 социально значимых объектов, но все они обеспечены резервными источниками питания. Водоснабжение удалось восстановить в ряде шахтерских территорий, а также в Целинском и Веселовском районах.