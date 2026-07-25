Москва25 июлВести.Непогода вызвала негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области, в некоторых округах отсутствует электроснабжение и водоснабжение, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрия Слюсарь.
Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечениянаписал чиновник
По его словам, проблемы с энергоснабжением зафиксированы как минимум, в 15 городах и районах, в том числе в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге. В некоторых районах имеются проблемы с водоснабжением. Слюсарь добавил, что количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. Аварийные службы ведут восстановительные работы.