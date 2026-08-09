Москва9 авг Вести.Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Забайкальском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Согласно данным ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 10 и 11 августа ожидается серьезная непогода. В регионе прогнозируются сильные ливни и град.

В течение суток 10 августа и ночью 11 августа по территории Забайкальского края, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, местами грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах до 24 м/с отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Специалисты МЧС призывают жителей оставаться дома и переждать циклон. А владельцам частных домов рекомендуется подготовить ливневую канализацию на своих участках, чтобы дождевая вода не повредила фундамент постройки.