Москва9 авгВести.Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Забайкальском крае. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Согласно данным ФГБУ "Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 10 и 11 августа ожидается серьезная непогода. В регионе прогнозируются сильные ливни и град.
В течение суток 10 августа и ночью 11 августа по территории Забайкальского края, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, местами грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах до 24 м/сотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Специалисты МЧС призывают жителей оставаться дома и переждать циклон. А владельцам частных домов рекомендуется подготовить ливневую канализацию на своих участках, чтобы дождевая вода не повредила фундамент постройки.