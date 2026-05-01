Москва1 мая Вести.Биологи и геологи изучат три тысячи образцов почвы долины Нереги в Магаданской области, сообщает ИС "Вести".

Пробы были взяты в ходе экспедиции к озерам долины реки Нерега на границе с Якутией. Озерные осадки хранят в себе информацию за многие тысячелетия. Интерес к исследованиям в данной местности возник после того, как здесь обнаружили растения, которые не растут больше нигде на северо-востоке России. По версии ученых, 20 тысяч лет назад долина, вероятно, не подвергалась оледенению.

Мы ожидаем, что наши осадки, может быть, по-другому реагируют на изменение климата. И, естественно, это все уйдет в копилку о науке о озероведении пояснил Павел Минюк, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией СВКНИИ

Биологи тщательно проанализируют состав проб на наличие каких-либо остатков растений и зоопланктона. На данном этапе исследования изученные образцы показали, что в них нет диатомовых водорослей.

И обычно в теплом климате у нас есть диатомовые водоросли, у которых кремнистые створки, они хорошо сохраняются в осадках, мы их всегда видим. Мы посмотрели озера, долины Нереги, и этих диатомовых водорослей мы не нашли. Это уже говорит о том, что у нас отличаются осадки отметила инженер-исследователь СВКНИИ ДВО РАН Дарья Пожидаева

Первые выводы масштабного исследования, поддержанного Президентским фондом природы, будут сделаны через несколько месяцев. В летний период ученые вновь проведут анализ почвы, соберут растения, опишут особенности местности и определят ее границы. Затем ученые дадут рекомендации по зонированию исследуемой территории.

Ранее в Президентском фонде природы рассказали, как отбираются проекты для финансирования.