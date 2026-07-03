ВМО: Эль-Ниньо начнет усиливаться с июля по сентябрь

Метеорологи предупредили о возможном усилении Эль-Ниньо ВМО: Эль-Ниньо начнет усиливаться с июля по сентябрь

Москва3 июл Вести.Аномальное потепление воды в экваториальной части Тихого океана, которое называют Эль-Ниньо, может усилиться в период с июля по сентябрь и достигнуть пика с ноября по февраль. Это следует из пресс-релиза Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Уточняется, что повышение температуры может привести к засухам и аномальной жаре на всей планете. Организация призвала приготовиться к возможным стихийным бедствиям, так как Эль-Ниньо способен затронуть даже экваториальную часть Атлантического океана.

Как заявила глава ВМО Селеста Саул, организация системы раннего оповещения имеет решающее значение для снижения ущерба от стихийных бедствий. Наиболее уязвимыми сферами специалисты организации считают здравоохранение и сельское хозяйство.

Впрочем, по мнению ВМО, изменение климата не связано с частотой возникновения Эль-Ниньо.

1 июля европейская служба мониторинга зафиксировала исторический максимум средней температуры поверхности мирового океана – он составил 20,98 градуса по Цельсию. Повышение связано с глобальным потеплением и воздействием Эль-Ниньо, добавили ученые.