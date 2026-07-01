Поверхность Мирового океана в июне прогрелась до рекордного значения Средняя температура поверхности Мирового океана в июне стала рекордной

Москва1 июл Вести.Средняя температура поверхности Мирового океана в июне стада рекордной, составив 20,98 градуса по Цельсию. Об этом, ссылаясь на европейскую службу мониторинга Copernicus Marine, пишет ТАСС.

В предыдущий раз рекордного значения для июня средняя температура поверхности Мирового океана достигла в 2024 году, тогда она выросла до 20,89 градуса по Цельсию.

Рост температуры связан с влиянием глобального потепления и воздействием явления Эль-Ниньо, отмечают специалисты. Как отметил директор службы мониторинга Карло Буонтемпо, с учетом текущих климатических условий в ближайшие месяцы можно ожидать новых температурных рекордов.