Тихонов: в мире могут вырасти цены на сахар при неурожае в Индии из-за Эль-Ниньо

Эль-Ниньо может спровоцировать резкий взлет цен на сахар в мире Тихонов: в мире могут вырасти цены на сахар при неурожае в Индии из-за Эль-Ниньо

Москва27 июн Вести.Климатическое явление Эль-Ниньо может оказать серьезное влияние на мировой рынок сахара. Если возникнут проблемы с урожаем сахарного тростника в Индии, то его экспорт будет ограничен, что повлечет за собой взлет мировых цен на сахар, объяснил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

В комментарии РИА Новости Тихонов указал, что в 2026 году юго-западный муссон, который в Индии называют "настоящим министром финансов", "готовит для мировых рынков неприятный сюрприз".

Производство сахара в Индии может сократиться на 3-8 миллионов тонн в годовом исчислении. Если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены значительно пойдут вверх объяснил Тихонов

В Индии сахарный тростник является вторым после риса стратегическим товаром. Лидерство по производству и экспорту сахара страна делит с Бразилией. Однако на фоне приближения Эль-Ниньо ключевые регионы выращивания сахарного тростника, к которым относятся Махараштра, Карнатака и Тамилнад, уже испытывают нехватку воды.

Рынок уже начал реагировать на возможные риски. Так, уже в начале июня фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже перешагнули отметку в 660 долларов за тонну. Тихонов прогнозирует, что в случае полного прекращения Индией поставок сахара, мировые цены на него могут достигнуть 750-800 долларов за тонну.

При этом российскому рынку не грозит дефицит сахара, поскольку он полностью обеспечен собственной продукцией. По данным Минсельхоза РФ, в 2025 году сбор сахарной свеклы составил 48,9 млн тонн, этого достаточно как для обеспечения внутреннего спроса, так и для экспортного потенциала.