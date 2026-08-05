ООН: из-за Эль-Ниньо еще 49 млн человек столкнутся с голодом к концу 2027 года Климатический цикл Эль-Ниньо спровоцирует масштабный голод в мире к 2027 году

Москва5 авг Вести.К концу 2027 года число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия в мире, может вырасти как минимум на 49 миллионов человек из-за природного явления Эль-Ниньо. Об этом говорится в официальном докладе Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Аналитики организации изучили ситуацию в 45 странах и оценили вероятность формирования аномально сильного Эль-Ниньо в 2026–2027 годах в 81%. Согласно прогнозам, под наиболее удар стихии попадут страны Центральной Америки, южные и восточные регионы Африки, а также Южная и Юго-Восточная Азия.

Ранее доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев в беседе с RT рассказал, что эти океанические процессы помогают синоптикам в составлении долгосрочных прогнозов и оказывают влияние на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.