Эколог Хитев объяснил влияние Эль-Ниньо на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Ученый Хитев назвал факторы, влияющие на долгосрочные прогнозы погоды Эколог Хитев объяснил влияние Эль-Ниньо на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва4 авг Вести.Температурные колебания в экваториальной части Тихого океана, известные как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, оказывают заметное влияние на климат Сибири и Дальнего Востока. Об этом в интервью RT рассказал доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.

Ученый пояснил, что Эль-Ниньо (потепление воды) обычно приносит в восточные регионы России более теплые зимы, хотя в ряде случаев может спровоцировать усиление Сибирского антициклона и аномальные морозы. Ла-Нинья (охлаждение воды), напротив, чаще приводит к суровым и многоснежным зимам в Северной Евразии.

Хитев отметил, что метеорологи всегда учитывают эти циклы при долгосрочном планировании, наряду с состоянием арктического льда и активностью полярного вихря. При этом влияние данных океанических процессов на Россию всё же менее выражено, чем на климат Северной Америки.