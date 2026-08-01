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Климатолог Тащетто: от течения Эль-Ниньо больше всего пострадает Южная Америка

Климатолог рассказала, какие регионы пострадают от Эль-Ниньо больше всего Климатолог Тащетто: от течения Эль-Ниньо больше всего пострадает Южная Америка

Москва1 авг Вести.Южная Америка пострадает от сильных эпизодов климатического явления Эль-Ниньо больше других регионов. Об этом рассказала австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" Андреа Тащетто.

В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что потепление от течения происходит в непосредственно близости от материка.

Согласно историческим данным, сильные события Эль-Ниньо оказывают более устойчивое влияние на Южную Америку, где потепление происходит рядом с континентом сказала она

По словам Тащетто, явление может повысить как риск засухи, так и обильных тропических ливней в зависимости от региона.

Ранее климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня.