Москва16 июл Вести.Метеоявление Эль-Ниньо, вероятно, достигнет пика интенсивности в декабре 2026 года, после чего начнет ослабевать в феврале-мае 2027 года, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто.

По ее словам, уже сейчас есть признаки, указывающие на то, что Эль-Ниньо сохранится до конца 2026 года. Доцент отметила, что температура поверхности моря в тропической части Тихого океана уже выше ожидаемой, а по мере развития Эль-Ниньо она, вероятно, продолжит расти.

Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается подчеркнула климатолог

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщали, что Эль-Ниньо может усилиться в период с июля по сентябрь и достигнуть пика с ноября по февраль.