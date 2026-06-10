На дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище древних китов В Индийском океане нашли крупнейшее кладбище китов возрастом более 5 млн лет

Москва10 июн Вести.На дне Индийского океана у юго-западных берегов Австралии китайские исследователи обнаружили огромное глубоководное кладбище китов, туши которых скапливались там как минимум последние 5,3 млн лет. Изучение данного "природного" некрополя позволит прояснить историю эволюции клюворылых китообразных, сообщил журнал Nature.

Огромные масштабы данного "кладбища китов" побудили его первооткрывателей назвать его "китовым некрополем". По текущим оценкам исследователей, в данной части разлома Диамантина может скрываться более 10 млн останков китов, часть из которых покоится на рекордно большой глубине - 6 789 м говорится в сообщении

Открытие было совершенно группой океанологов под руководством профессора Института глубоководных наук и инженерии КАН Пэна Сяотуна во время исследования глубинных регионов разлома Диамантина, который расположен в Индийском океане у юго-западных берегов Австралии. Это комплекс подводных возвышенностей и впадин, самые глубокие из которых уходят на 7 км ниже уровня моря.

Китайские океанологи на батискафе "Фэньдоучжэ" совершили несколько погружений в этом районе Индийского океана. Аппарат обнаружил в разломе Диамантина огромное число китовых останков, разбросанных по большой площади на глубине от 4 616 до 6 789 м. Ученые полагают, что скопление туш связано с V-образным рельефом дна и наличием в этом районе излюбленных кормовых ресурсов китообразных.

За три десятка погружений профессор Пэн Сяотун с коллегами изучили более 480 скоплений костей и останков китообразных, отобрали образцы туш, микробов и питающихся ими беспозвоночных. Изотопный анализ показал, что некоторые киты оказались в разломе Диамантина около 5,3 млн лет назад.

Огромный возраст останков делает это "кладбище китов" уникальной природной лабораторией. По словам Пэн Сяотуна и его коллег, она позволит изучить роль китов в круговороте углерода, эволюцию китообразных и влияние китовых туш на глубоководные экосистемы.