Москва10 мая Вести.Школьник из Норвегии обнаружил меч эпохи викингов во время школьной экскурсии. Об этом пишет портал Ancient Origins.

В материале отмечается, что Хенрик Рефснес Мортведт вместе с одноклассниками осматривал вспаханное поле в районе Брандбу, когда заметил необычный предмет, торчащий из земли. Оказалось, что это редкий однолезвийный меч.

Учителя немедленно сообщили о находке археологам. Специалисты определили, что оружие датируется началом эпохи викингов - ему около 1300 лет. В публикации говорится, что меч хорошо сохранился.

Артефакт передали в Культурно-исторический музей Осло для дальнейшего изучения. Археологи поблагодарили школьника и педагогов за внимательность и отметили, что благодаря их действиям ценный предмет удалось сохранить для науки и истории.

