На юго-западе Москвы задержали юношу с "винтовкой" на плече Московские полицейские задержали парня с предметом, похожим на винтовку

Москва14 апр Вести.В московском районе Теплый Стан задержан 18-летний парень, который нес на плече предмет, схожий с винтовкой, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Публикации о подозрительном молодом человеке появились в интернете. По предварительным данным, он был замечен неподалеку от школы.

Сотрудниками полиции проведены мероприятия, в ходе которых был установлен 18-летний гражданин, у которого на плече находился предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, не представляющий опасности рассказал собеседник агентства

Он добавил, что молодой человек агрессии не проявлял, каких-либо угроз не высказывал. Пострадавших в результате его действий нет.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для проведения проверки.