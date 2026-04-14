Москва14 апрВести.В московском районе Теплый Стан задержан 18-летний парень, который нес на плече предмет, схожий с винтовкой, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Публикации о подозрительном молодом человеке появились в интернете. По предварительным данным, он был замечен неподалеку от школы.
Сотрудниками полиции проведены мероприятия, в ходе которых был установлен 18-летний гражданин, у которого на плече находился предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, не представляющий опасностирассказал собеседник агентства
Он добавил, что молодой человек агрессии не проявлял, каких-либо угроз не высказывал. Пострадавших в результате его действий нет.
Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для проведения проверки.