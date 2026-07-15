МВД: страйкбольная граната взорвалась в руках у юноши на юге Москвы

МВД раскрыло детали инцидента со взрывом на юге Москвы МВД: страйкбольная граната взорвалась в руках у юноши на юге Москвы

Москва15 июл Вести.Страйкбольная граната сдетонировала в руках у юноши возле дома на Коломенской набережной в Москве. Об этом сообщило столичное ГУ МВД России.

Инцидент произошел днем 15 июля. Правоохранителям поступило сообщение о хлопке возле дома.

Предварительно установлено, что … в руках молодого человека сдетонировала страйкбольная граната, в результате чего он получил незначительные телесные повреждения руки. Медицинскими работниками ему оказана помощь на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организовано проведение проверки.