Москва22 июнВести.Щербинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Новой Москве, где мальчик поднял пластиковую бутылку с жидкостью и произошел хлопок, сообщает столичный надзорный орган в мессенджере MAX.
Предварительно, со слов одного из мальчиков, во время игры они смешали пищевую соду и лимонную кислоту в пластиковой бутылке, которую поднял 7-летний мальчикотмечается в публикации
Прокуроры также проконтролируют, какие меры будут приняты в этой связи органами системы профилактики.