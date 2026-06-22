В обстоятельствах "взрыва" бутылки в Новой Москве разбирается прокуратура

Пластиковая бутылка "взорвалась" в руках у мальчика в Новой Москве В обстоятельствах "взрыва" бутылки в Новой Москве разбирается прокуратура

Москва22 июн Вести.Щербинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Новой Москве, где мальчик поднял пластиковую бутылку с жидкостью и произошел хлопок, сообщает столичный надзорный орган в мессенджере MAX.

Предварительно, со слов одного из мальчиков, во время игры они смешали пищевую соду и лимонную кислоту в пластиковой бутылке, которую поднял 7-летний мальчик отмечается в публикации

Прокуроры также проконтролируют, какие меры будут приняты в этой связи органами системы профилактики.