В Подмосковье дети в игровом центре получили травмы, употребив в пищу стекло Прокуратура проверяет факт травмирования детей в игровом центре Подмосковья

Москва1 июл Вести.Прокуратура проводит проверку в связи с размещенной в СМИ публикации о травмировании детей в игровом центре города Пушкино, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

По данным прокуратуры, в СМИ появилась информация о травмировании детей в развлекательном комплексе.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников учреждения отмечается в сообщении

В публикации указано, что в пище, которую употребляли дети, содержались кусочки стекла.