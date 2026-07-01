Москва1 июлВести.Прокуратура проводит проверку в связи с размещенной в СМИ публикации о травмировании детей в игровом центре города Пушкино, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
По данным прокуратуры, в СМИ появилась информация о травмировании детей в развлекательном комплексе.
Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников учрежденияотмечается в сообщении
В публикации указано, что в пище, которую употребляли дети, содержались кусочки стекла.