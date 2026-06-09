Задержан подозреваемый в покушении на убийство двух юношей в центре Москвы

В центре Москвы во время конфликта пытались зарезать двух юношей Задержан подозреваемый в покушении на убийство двух юношей в центре Москвы

Москва9 июн Вести.В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство двух молодых людей, говорится в публикации столичного СК в MAX.

В ведомстве сообщили, что ранним утром 9 июня у Большого Спасоглинищевского переулка фигурант вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17 и 18 лет и нанес им ножевые ранения.

Потерпевшие госпитализированы в городские больницы… Злоумышленник 2007 года рождения задержан говорится в публикации московского главка СК

В ближайшее время следователи приступят к допросу задержанного. Эксперты работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.