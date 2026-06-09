Москва9 июнВести.В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство двух молодых людей, говорится в публикации столичного СК в MAX.
В ведомстве сообщили, что ранним утром 9 июня у Большого Спасоглинищевского переулка фигурант вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17 и 18 лет и нанес им ножевые ранения.
Потерпевшие госпитализированы в городские больницы… Злоумышленник 2007 года рождения задержанговорится в публикации московского главка СК
В ближайшее время следователи приступят к допросу задержанного. Эксперты работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.